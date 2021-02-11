В центре Омска загорелась станция технического обслуживания

ОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Возгорание произошло в четверг в центре Омска на станции технического обслуживания. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар локализован на площади 600 кв. м.

"Произошел пожар в здании станции технического обслуживания автомобилей. На момент прибытия первого подразделения <…> имелась угроза перехода огня на соседние здания. Создан штаб пожаротушения, проложена магистральная линия, пять автоцистерн на подвозе воды. В 13:57 мск пожар локализован на площади 600 кв. м", - сообщила пресс-служба.

В МЧС отметили, что к тушению пожара в трехэтажном здании привлечены 104 человека и 26 единиц техники. Причины пожара и материальный ущерб устанавливаются.