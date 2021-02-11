Кузбасс при поддержке АСИ начнет развивать промышленный туризм

КЕМЕРОВО, 11 февраля. /ТАСС/. Кемеровская область, где добывают 60% российского угля, и Агентство стратегических инициатив (АСИ) заключили соглашение о развитии в регионе промышленного туризма. Документ подписали в четверг гендиректор АСИ Светлана Чупшева и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент ТАСС.

"В рамках подписанного соглашения мы масштабируем этот стандарт, когда большее количество площадок, предприятий Кузбасса создают новые маршруты как для туристов, приезжих, так и для жителей Кузбасса <…> Это действительно про людей, это экономика впечатлений, здесь и объекты, и новые впечатления, и знания", - сказала Чупшева.

"Сегодня вы видите новую фазу развития нашего сотрудничества. <…> Нас оценивают как лидеров, мы используем навыки и программы АСИ, они несомненно очень полезны нам, помогают нам развиваться в этих непростых условиях", - добавил Цивилев.

Как пояснили ТАСС в Министерстве туризма и молодежной политики Кемеровской области, первые промышленные туры в регионе планируется разработать и запустить уже в 2021 году, когда будет отмечаться 300-летие с начала промышленного освоения Кузбасса. Уже 20 предприятий региона разработали экскурсионные маршруты на основе методологии АСИ, в их числе крупные угольные разрезы, металлургический комбинат, ГРЭС, химический комбинат, сельскохозяйственные предприятия.

В ближайшее время кузбасские предприятия ожидают приезда специалистов АСИ для экспертизы своих производственных туров. "Например, "УК "Кузбассразрезуголь" предлагает возможность посещения разреза "Кедровский" в рамках тура по региону. На предприятии туристы знакомятся с современной технологией угледобычи и с процессом биологической рекультивации земель", - привели пример в министерстве.

На территории Кузбасса расположен один из крупнейших в мире угольных бассейнов, работают порядка 120 угольных предприятий - это шахты, разрезы и обогатительные фабрики, которые являются градообразующими в большинстве муниципалитетов региона, среди которых 24 моногорода. По числу моногородов на своей территорий Кузбасс является лидером среди регионов РФ. Для диверсификации экономики региона в Кузбассе активно начали развивать несырьевые отрасли, в том числе туризм.