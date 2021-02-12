В Кузбассе планируют развивать туристический район на границе с Хакасией

КЕМЕРОВО, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решения о комплексном развитии туристической инфраструктуры в районе Поднебесных Зубьев между Кемеровской областью и Хакасией, который популярен у любителей пешеходного туризма. Проект развития экокурорта презентован в рамках работы Клуба стратегических инициатив, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.

"Поднебесные Зубья привлекают не только российских путешественников, но и туристов из Европы. Здесь есть перспектива для создания новых конных троп, глемпинга, базовой инфраструктуры для отдыха. Также это прекрасное место для сбора таежных трав и даров тайги. Район Поднебесные Зубья станет неотъемлемой частью комплексного экокурорта для любителей максимального погружения в природу. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев дал поручение правительству начать активную работу по созданию приоритетной туристической инфраструктуры (в районе Поднебесных Зубьев), новых объектов притяжения, обеспечению комфорта и безопасности туристов", - сообщили в пресс-службе.

Сегодня до Поднебесных Зубьев можно добраться только на электричке. Инфраструктура туристического района представлена несколькими туристическими приютами - гостевыми домиками со спальными местами. Местные туроператоры предлагают туристам семейные, групповые походы к вершинам и горным озерами, также на Поднебесных Зубьях много туристов, путешествующих самостоятельно. "Территория "Поднебесные Зубья" уже сегодня является "меккой" фрирайда, пешеходного и снегоходного туризма, вокруг этого проекта уже сложилось активное туристическое сообщество, которое готово его развивать", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АСИ Ольги Захаровой.

Планируется, что Поднебесные Зубья войдут в туристско-рекреационный кластер "Междуреченск. Город тайги" для круглогодичного отдыха в Междуреченском городском округе, куда также войдут горнолыжные комплексы Югус и Черный Салан. Проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России Агентства стратегических инициатив (АСИ) в 2020 году.

Власти Кузбасса планируют создать в моногороде Междуреченске туристско-рекреационный кластер для круглогодичного отдыха, который ежегодно сможет принимать до 8 млн туристов. Проект объединит горы Югус, Черный Салан и туристический район Поднебесные Зубья в один туркластер для круглогодичного эко- и этнотуризма. По оценке властей, реализация проекта поможет диверсифицировать экономику десяти моногородов на юге региона и привлечь до 100 млрд рублей инвестиций.