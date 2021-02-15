Новосибирские власти намерены субсидировать предпринимателей для сохранения цены на хлеб

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены оказать дополнительную помощь в виде субсидий производителям муки и хлебобулочных изделий для сохранения средней цены на хлеб в условиях роста закупочной цены на пшеницу и средней отпускной цены на муку. Информация опубликована в заключении Минэкономразвития области на проект постановления областного Минсельхоза на портале "Электронная демократия Новосибирской области".

"Проблемой, на решение которой направлен проект акта, является высокий риск дальнейшего ухудшения финансово-экономического состояния предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности, связанный с ростом закупочной цены на пшеницу, соответственно, отпускной цены на муку, в условиях социальной необходимости сохранения цен на хлеб и хлебобулочные изделия", - говорится в документе.

Как следует из заключения, цена за тонну пшеницы третьего класса выросла с 2019 по 2020 год с 9,1 до 11,5 тыс. рублей, за тонну пшеницы четвертого класса - с 8,7 до 11,2 тыс. рублей. Средняя отпускная цена тонны муки за год поднялась с почти 16 до 17,1 тыс. рублей. При этом средняя цена за тонну хлеба и объемы производства за год несколько снизились, дальнейшее сохранение цены без мер господдержки может привести к еще большему снижению объемов производства, говорится в заключении.

Минсельхоз региона планирует предоставлять субсидии на возмещение части затрат производителям муки в размере не более 50% разницы между текущей ценой за продовольственную пшеницу и среднемесячной средней ценой на нее в РФ за последние три года, изготовителям хлеба - из расчета 2 тыс. рублей на реализацию тонны продукции. С помощью предлагаемых мер власти намерены в 2021 году сохранить среднюю отпускную цену на муку на уровне 17,1 тыс. рублей, увеличить объем производства хлеба с 133,6 до 135,2 тыс. тонн. Среднюю цену на хлеб и хлебобулочные изделия планируется сохранить на уровне 43,3 тыс. рублей за тонну.

С начала мая 2020 года сразу в нескольких районах области наблюдалась засуха. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе региона, где власти муниципалитетов вынуждены были ввести режим ЧС из-за массовой гибели посевов, экономические потери от засухи оценили более чем в 5 млрд рублей. Площадь пострадавших посевов оценивалась в 730 тыс. га (около 33% от общего объема). Власти снизили планы по сбору зерновых с 2,6 млн до 2,4 млн тонн, однако по итогам уборочной кампании аграриям удалось собрать почти 2,7 млн тонн, что на 1,7% больше, чем урожай 2019 года.