В Омске столкнулись автобус и трамвай

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения автобуса и трамвая в Омске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по Омской области. Прокуратурой организована проверка.

"Водитель-мужчина 1961 года рождения, управляя автобусом "Нефаз", следовавшего по маршруту № 45, с пятью пассажирами при повороте направо не уступил дорогу трамваю KTM маршрута номер 7 с шестью пассажирами, после чего автобус въехал в дерево", - сообщили в пресс-службе.

В ГИБДД уточнили, что в ДТП пострадала женщина-водитель трамвая, еще один пассажир автобуса с ушибами обратился за медицинской помощью. В связи с этим по поручению прокуратуры Омской области Западно-Сибирским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора организована проверка в отношении перевозчика. "В ходе проверки должна быть дана оценка соблюдению организатором перевозок всей совокупности лицензионных требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения", - сообщили в ведомстве.