Красноярский экономический форум пройдет в апреле

КРАСНОЯРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Красноярский экономический форум (КЭФ) пройдет с 12 по 16 апреля 2021 года. Впервые форум продлится пять дней, сообщила во вторник пресс-служба губернатора края.

Форум в 2020 году был отменен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"В текущем году форум предполагается провести с 12 по 16 апреля с учетом текущей эпидемиологической ситуации и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. <…> Форум впервые продлится пять дней, а в течение года будут проходить экспертные мероприятия под брендом КЭФ", - говорится в сообщении. Ключевая тема форума - "Экономика и пандемия: российский взгляд".

Председатель правительства края Юрий Лапшин сообщил ТАСС, что форум будет проведен в "очно-заочной форме". По данным властей, основной площадкой форума станет Сибирский федеральный университет, экспозиция компаний и проектов будет проводится в онлайн-формате. "Трансляцию ключевых событий форума можно будет посмотреть в интернете и на телевидении. Кроме того, часть мероприятий можно будет увидеть с использованием VR-технологий. В нескольких городах планируется работа студий с привлечением экспертов", - отмечается в сообщении.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы он был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.