Число безработных в Новосибирске в 2020 году выросло в 9,4 раза

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Число безработных в Новосибирске, третьем по численности городе России, выросло в 9,4 раза по итогам 2020 года - до 42,2 тыс. человек. Это почти 5% от общего количества трудоспособного населения города, сообщается в среду в докладе мэра Новосибирска Анатолия Локотя на сессии городского совета депутатов.

"Безработица - 4,6% от числа трудоспособного населения (42 296 - рост в 9,4 раза)", - говорится в докладе.

Мэр пояснил, что основной всплеск безработицы пришелся на середину года. "Это не может нас не тревожить. Безработица выросла в разы и составила [почти] 5% от числа трудоспособного населения. Безусловно, здесь сказались последствия пандемии", - пояснил Локоть.

Как сообщала в декабре начальник управления занятости Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова, в 2020 году в регионе количество безработных выросло в пять раз - с 13,2 тыс. до 74,2 тыс. человек. Она отметила ухудшение ситуации на рынке труда, пояснив, что из-за дефицита рабочих мест на одну вакансию приходится по два соискателя.