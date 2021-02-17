Повышенное содержание ртути выявили в реке Иртыш в черте Омска

ОМСК, 17 февраля. /ТАСС/. Превышение нормы содержания ртути от трех до пяти раз зафиксировано в реке Иртыш в черте города Омска, где проживает более 1 млн человек. Об этом сообщается в среду на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выявленное 15 февраля в воде в двух точках выше и ниже по течению относительно центра города содержание ртути - от 0,032 до 0,041 мкг/л - соответствует высокому уровню загрязнения, то есть, превышению предельно допустимой концентрации этого вещества от трех до пяти раз, уточняется на сайте УГМС.

"Под высоким загрязнением... понимается максимальное разовое содержание веществ в концентрациях, превышающих ПДК от трех до пяти раз", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании "Омскводоканал", которая обеспечивает город питьевой водой, ТАСС сообщили, что загрязнение не сказалось на качестве водоснабжения Омска. В Минприроды Омской области ТАСС добавили, что результаты проб переданы в Росприроднадзор, специалисты которого будут выявлять источник загрязнения.