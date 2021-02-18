В Кемерове открылась крупнейшая в регионе генетическая лаборатория

ТАСС, 18 февраля. Свыше 140 тыс. исследований ежегодно будет проводиться в новой генетической лаборатории, которая открылась в Кузбасской областной клинической больнице. Часть из них ранее не выполнялись на территории Кемеровской области, сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

Лаборатория в помещении площадью 300 кв. м стала крупнейшей в регионе. Ожидается, что в год здесь будут проводить более 140 тыс. диагностических обследований на генном уровне.

"В Кузбассе только эта лаборатория проводит неонатальный скрининг - массовое обследование новорожденных на выявление пяти наследственных болезней: фенилкетонурии, гипотиреоза, дисфункции коры надпочечников, галактоземии и муковисцидоза", - говорится в сообщении.

Уточняется, что исследования будут проводиться бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования. Для тестирования будут брать кровь у всех новорожденных детей в регионе, что позволит выявлять патологии на ранней стадии.

Также расширится и список прочих исследований. Так, ожидается, что пренатальным скринингом обеспечат всех беременных женщин в регионе. На данный момент показатель дородовых обследований составляет 83%.