Кобзев считает решением проблемы пробок в Иркутске строительство кольцевой дороги

ИРКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев считает, что эффективным решением проблемы автомобильных пробок в Иркутске может стать строительство кольцевой дороги вокруг города.

"Наличие узких улиц не обеспечивает автомобилистам комфортный проезд, нужно переходить на окружное движение. Мы ждем коллег из Минтранса РФ, которые дадут заключение по [строительству] южного обхода, но очень важно северное и северо-восточное направление. Не должен транспорт идти через центр, без окружного кольца Иркутска мы не сможем кардинально что-то изменить. Это стратегическая задача, она не одного дня", - сказал Кобзев в четверг во время прямой линии с населением.

По его мнению, центр города должен быть прогулочным, а жилищное строительство нужно развивать на окраинах Иркутска и уводить туда потоки транспорта по кольцевой дороге, чтобы он не скапливался в центре, как это происходит сейчас.

Кобзев также сообщил, что планирует провести переговоры с Государственной транспортной лизинговой компанией по вопросу обновления общественного транспорта Иркутска.

Ежедневно в часы пик в Иркутске образуются многокилометровые пробки, транспортная проблема обостряется зимой из-за снега. В Иркутске проживают около 630 тыс. человек, а численность населения Иркутской агломерации (вместе с пригородом и городами Ангарск, Усолье-Сибирское, Шелехов) превышает 1 млн человек. В 2019 году в городе, по подсчетам аналитического агентства "Автостат", насчитывалось 197 тыс. автомобилей. Город имеет выходы на федеральные трассы Р-255 "Сибирь" и Р-258 "Байкал", с которых транспорт транзитом проходит через Иркутск.