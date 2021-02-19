Эксперт: Новосибирской области нужны еще порядка 10 приютов для бездомных животных

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Строительство 10 приютов необходимо Новосибирской области для решения проблемы бездомных животных. Регион готов стать пилотным для реализации федеральной программы по строительству межмуниципальных приютов, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС замначальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе.

"По запросу Министерства природных ресурсов и экологии управление ветеринарии в мае 2020 года направило информацию и обоснование о необходимости строительства на территории Новосибирской области системы из десяти межмуниципальных приютов для размещения в каждом по 100 животных. Необходима единая федеральная программа по строительству таких приютов. Новосибирская область готова отработать пилотный проект", - сказал Гоппе.

Он пояснил, что в регионе складывается ситуация, когда отловленных животных просто негде размещать, а все существующие в Новосибирской области приюты требуют дополнительного финансирования, чтобы привести их в соответствие с требованиями законодательства. В свою очередь председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова рассказала, что городу на данный момент необходимо три приюта вместимостью 250 животных. По ее оценкам, сейчас в Новосибирске обитает около 20 тыс. бездомных собак и чуть меньшее количество кошек.

"Для того, чтобы построить приют, который отвечает требованиям законодательства, необходимо от 25 до 40 млн рублей", - добавил Гоппе.