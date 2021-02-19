В Иркутской области сотрудницу органов опеки обвинили в хищении порядка 28 млн рублей

ИРКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Суд в городе Усолье-Сибирском Иркутской области отправил под домашний арест сотрудницу отдела опеки и попечительства, обвиняемую в хищении денег со счетов опекаемых детей, сообщила в пятницу пресс-служба суда. По предварительным данным, общая сумма похищенного составила около 28 млн рублей.

"Согласно версии предварительного следствия, женщина, используя мошенническую схему, подделывала финансовые документы и похищала денежные средства со счетов опекаемых детей. Суд заключил обвиняемую под домашний арест на срок до двух месяцев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда сообщили, что ущерб, по предварительным данным, составил порядка 28 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере.