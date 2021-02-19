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В Красноярском крае задержали банду "черных лесорубов", спиливших деревья на 35 млн рублей

Местные жители осуществляли незаконную лесозаготовку в течение трех лет

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Полицейские пресекли работу преступного сообщества, которое три года незаконно добывало древесину в Красноярском крае. Ущерб превысил 35 млн рублей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресекли деятельность организованного преступного сообщества. По версии следствия, в течение трех лет местные жители осуществляли незаконную лесозаготовку. В настоящее время полицейскими задокументировано 20 фактов незаконных рубок лесных насаждений в семи районах Красноярского края. Причиненный государственному лесному фонду ущерб составил свыше 35 млн рублей", - сказала Волк.

Трое предполагаемых организаторов разработали схему хищения леса, который выделяется жителям региона бесплатно. Они находили людей, которые за деньги отказывались от права на заготовку древесины и от их имени оформляли договоры на вырубку. Далее эти документы передавались индивидуальным предпринимателям и использовались для вырубки леса.

Возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества и незаконной рубке лесных насаждений. Двое подозреваемых заключены под стражу.

В лесозаготовке участвовали и иностранные граждане, полиция выявила 15 административных правонарушений с их стороны.

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