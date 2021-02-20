Имущество экс-директора "Сибсельмаша" выставят на торги

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области назначил процедуру реализации имущества ранее задержанного по делу о мошенничестве Олега Утиралова, бывшего генерального директора некогда крупнейшего в Сибири новосибирского завода "Сибсельмаш", следует из материалов картотеки арбитражных дел.

В сентябре 2020 года Утиралов был отправлен под домашний арест по уголовному делу о мошенничестве. В этот же период он был признан банкротом, суд ввел процедуру реструктуризации долгов. В 2019 году экс-директору "Сибсельмаша" и поставщику угля ЗАО "Сибтрансуголь" Андрею Шмакову было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года со штрафом 500 тыс. рублей каждому. Они обвинялись в мошенничестве с векселями на сумму свыше 100 млн рублей.

"Признать Утиралова Олега Александровича несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев, до 18 августа 2021 года", - следует из решения суда.

На банкротство Утиралова подала компания "Инвест плюс" из-за задолженности в 24,3 млн рублей по договору кредитной линии. Решение было принято после рассмотрения итогов реструктуризации долгов.

В сентябре 2020 года в суд поступило постановление старшего следователя СЧ СУ УМВД России по Новосибирску об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Утиралова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Первый приговор в отношении Утиралова был вынесен в ноябре 2016 года. Суд установил, что у "Сибсельмаша" перед компанией "Сибтрансуголь" образовалась задолженность в размере свыше 100 млн рублей. На предприятии хранился экземпляр акта приема-передачи пяти векселей со сроком гашения в 2005 году. В 2005 году "Сибтрансуголь" было ликвидировано, но векселя к погашению не были предъявлены.

После того, как в 2012 году "Сибсельмаш" был признан банкротом, Утиралов и Шмаков воспользовались оставшимися бланками и изготовили пять поддельных векселей этой организации на сумму свыше 100 млн рублей. Они указали в передаточной надписи на необходимость оплаты долга подконтрольного ООО "Сибстрой". Векселя были переданы в арбитражный суд в качестве обоснования включения "Сибстроя" в перечень кредиторов "Сибсельмаша". Арбитражный суд удовлетворил требования "Сибстроя", в результате чего Утиралов и Шмаков получили право на имущество предприятия.

О заводе

"Сибсельмаш" создан в 1929 году для выпуска агрооборудования, позднее приобрел статус оборонного, затем вернулся к производству сельхозтехники. Завод также занимался выпуском горно-шахтного оборудования. В 2012 году на "Сибсельмаше" было введено конкурсное производство, тогда сумма долгов предприятия оценивалась в 1,6 млрд рублей. В конце ноября 2020 года завод был продан на торгах за 505 млн рублей московской компании.