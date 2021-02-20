Власти Хакасии просят МВД и прокуратуру проверить ситуацию на градообразующем руднике

ТАСС, 20 февраля. Правительство Хакасии обратилось в региональную прокуратуру и местный главк МВД с просьбой проверить ситуацию с возможной продажей имущественного комплекса ООО "Абаканский рудник" (Абазинский железорудный рудник), находящегося в стадии банкротства. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики в субботу.

18 февраля, представители рудника обратились к главе региона - председателю правительства Валентину Коновалову оказать содействие в сохранении предприятия. По их мнению, существует угроза, что имущество рудника будет продано на торгах в руки покупателя, который не сохранит производство, а продаст комплекс на металлолом.

"Письма за подписью Валентина Коновалова направлены в республиканскую прокуратуру и МВД по Хакасии, которые в рамках своих полномочий проведут проверку соблюдения требований Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" как конкурсным управляющим, так и потенциальным покупателем имущественного комплекса горнорудного предприятия", - говорится в сообщении.

По информации правительства, согласно решению арбитражного суда, покупатель имущественного комплекса должен подтвердить, что у него есть возможность продолжения производственной деятельности по добыче полезных ископаемых, а также гарантировать сохранность не менее 50% рабочих мест предприятия.

Абазинский рудник - главный в Хакасии центр добычи железной руды - находится в 165 км от города Абакана. Рудник является градообразующим предприятием для города Абазы, где проживают около 16 тысяч человек. Сейчас на предприятии трудятся 750 человек. Абазинский рудник находится на Абаканском железорудном месторождении. Разведанные запасы месторождения составляют 118,4 млн т руды.