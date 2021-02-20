Норильск получит более 120 млрд рублей на социально-экономическое развитие

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Более 120 млрд рублей получит Норильск на социально-экономическое развитие. Соответствующие соглашения на период до 2024 года и перспективу до 2035 года подписаны в субботу в правительстве РФ, передает корреспондент ТАСС.

Два документа касаются взаимодействия и сотрудничества между Минвостокразвития, Красноярским краем, Норильском и ПАО "ГМК "Норильский никель" в целях социально-экономического развития Норильска до 2024 года и перспективу до 2035 года. Речь идет о реновации жилищного фонда, модернизации и капитальном ремонте объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города, строительстве, реконструкции и развитии объектов социальной инфраструктуры, формировании комфортной и безопасной городской среды, а также о переселении граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными условиями проживания.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев также принял участие в мероприятии. Как пояснили журналистам в пресс-службе аппарата полпреда, документ определяет объем совместного финансирования на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, направленного на развитие Норильска. Его рассматриваемый объем - 120,1 млрд рублей, из которых 24 млрд рублей - из средств федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - из средств "Норникеля".

В первый этап реализации программы до 2024 года вошли мероприятия по ликвидации семи объектов аварийного жилищного и подлежащего признанию аварийным жилья, строительству двух многоэтажных жилых домов в центральном районе Норильска, трех многоэтажных жилых домов в жилом образовании "Оганер", 11 малоэтажных жилых домов в центральном районе, реконструкция первого этапа одного многоквартирного дома в центральном районе Норильска, имеющего историческую ценность.

Мероприятия по переселению граждан, проживающих в Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными природными и социально-экономическими условиями, включает предоставление социальных выплат на приобретение жилья до 2024 года гражданам, состоящим на учете, инвалидам первой и второй группы, инвалидам детства и пенсионерам, проживающим в Норильске.

О подготовке программы

Норильск готовится к реализации программы реновации. Каждый год аварийными в городе становятся один-два дома, главная проблема связана с так называемыми хрущевками и гостинками, фактический срок их эксплуатации составляет 40-50 лет при нормативах в 25-30 лет.

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек. Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома.