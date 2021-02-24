В Приангарье погасили долг по зарплате перед педагогами более чем на 2 млрд рублей

ИРКУТСК, 24 февраля. /ТАСС/. Задолженность по зарплате на сумму более чем 2 млрд рублей погасили в Иркутской области перед работниками областных и муниципальных образовательных учреждений, она образовалась за декабрь 2020 года. Об этом в среду сообщила прокуратура Иркутской области.

"По результатам рассмотрения обращения Иркутской областной организации профсоюзов работников образования и науки прокуратурой установлено, что объем доведенных до областных и муниципальных образовательных организаций денежных средств из областного бюджета не позволил обеспечить своевременную выплату в полном объеме заработной платы работникам за декабрь 2020 года <...> По результатам прокурорского вмешательства до образовательных организаций доведено свыше 2 млрд рублей, заработная плата <...> за декабрь 2020-го выплачена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Работникам также выплатили компенсацию за задержку зарплаты.

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области журналистам пояснили, что задолженность образовалась перед работникам школ, детских садов, училищ, колледжей и других образовательных учреждений.