Травников поручил оказать поддержку семье, где двое детей погибли на пожаре

НОВОСИБИРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэрии Новосибирска оказать поддержку многодетной семье, двое детей которой погибли на пожаре в частном доме в Кировском районе города во вторник. Об этом он сообщил на оперативном совещании правительства в среду.

"Мэрию Новосибирска прошу принять все решения для оказания поддержки семье, пострадавшей в пожаре", - сказал Травников.

В свою очередь мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что пострадавшая при пожаре семья состояла на учете как многодетная, до переезда в частный сектор ее члены жили в общежитии.

Возгорание в Кировском районе Новосибирска произошло около 12:00 (08:00 мск), к моменту прибытия пожарных горели два дома. В двухэтажном бревенчатом доме площадью 48 кв. м горела крыша, она обрушилась, другой дом горел по всей площади - 63 кв. ме, кровля и перекрытия в нем также обрушились. Кроме того, между домами огнем была охвачена хозяйственная постройка площадью 100 кв. м.

Следователями в Новосибирске возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), прокуратура проверяет пожарную безопасность. После начала возгорания хозяева одного из домов и их 16-летний сын смогли эвакуироваться, но, со слов родителей, в доме еще находилось трое детей: два мальчика 2008 и 2016 годов рождения и девочка 2019 года рождения. Останки младших детей - мальчика и девочки - позднее были обнаружены на месте пожара. 13-летний подросток был найден живым. Начальник регионального главка МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании сообщил, что один из детей пострадавшей на пожаре семьи доставлен в больницу.