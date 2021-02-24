В Хакасии двух последователей "свидетелей Иеговы" приговорили к реальным срокам

ТАСС, 24 февраля. Суд в Хакасии приговорил двух членов местной общины религиозной организации "свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ) к шести и двум годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься руководящей деятельностью на срок пять лет, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев. Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок шесть месяцев", - сказано в сообщении.

Судом установлено, что в период с декабря 2017-го по апрель 2019 года подсудимые, находясь на территории города Абакана, зная о ликвидации местной религиозной организации, организовали и осуществляли ее дальнейшую деятельность, распространяя ее идеологию. Кроме того, подсудимые проводили богослужения и религиозные собрания, собирали деньги на нужды организации, устанавливали и поддерживали международные связи, в том числе в целях паломничества.