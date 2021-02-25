В Новосибирске в марте запустят логистический центр "Почты России"

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Логистический центр "Почты России" на базе новосибирского аэропорта Толмачево с крупнейшим за Уралом почтовым таможенным пунктом планируется запустить в начале марта, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

"В настоящее время фактически завершена реализация технических мероприятий по строительству новосибирского логистического почтового центра, который будет являться крупнейшим в Сибири и самым технически оснащенным в России. Пропускная способность [центра] будет до 1,5 млн почтовых отправлений в сутки, из них 230 тысяч - международные почтовые отправления", - сказал он.

По словам Ястребова, задержка со строительством центра была вызвана пандемией.

Ранее сообщалось, что почтово-логистический центр с проектной стоимостью около 5 млрд рублей откроется в Толмачево в первом полугодии 2020 года. Из-за пандемии коронавируса открытие центра переносилось.

Также собщалось, что компания "Национальные логистические технологии" (НЛТ, совместное предприятие "Почты России" и банка ВТБ - прим. ТАСС) инвестирует 3 млрд рублей в оборудование для центра, что позволит обеспечить максимальную пропускную способность и стабильную работу при пиковой нагрузке до 2 млн отправлений в сутки.