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В Новосибирске при столкновении автобуса и легкового автомобиля погиб один человек

В автобусе находились 25 человек, они не пострадали

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения автомобиля Toyota и автобуса в Новосибирске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по региону.

Авария произошла в четверг в 10:40 (6:40 мск) на улице Никитина. Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ЛиАЗ, который двигался во встречном направлении. В автобусе находились 25 человек, никто из них не пострадал.

"В результате ДТП водитель Toyota получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в пресс-службе.

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