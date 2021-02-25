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Дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна

Арестованный мэр Томска перенес операцию в НИИ онкологии

Иван Кляйн страдает от гипертонии, ишемии и атеросклероза
Мэр Томска Иван Кляйн Данила Шостак/ТАСС
Описание
Мэр Томска Иван Кляйн
© Данила Шостак/ТАСС

ТОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Мэр Томска Иван Кляйн, арестованный по делу о превышении полномочий, перенес операцию в городском НИИ онкологии, сообщила ТАСС его адвокат Марина Вихлянцева.

"Операция прошла, окончательных результатов пока нет", - сказала собеседница агентства.

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11 января Кировский районный суд Томска продлил арест Кляйну до 13 марта. Из-за состояния его здоровья защита просила суд Томской области избрать Кляйну меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. Как сообщалось, мэр страдает от тяжелых заболеваний. В частности, гипертонии, ишемии и атеросклероза. В конце января НИИ онкологии по запросу УФСИН дал согласие на оперативное хирургическое лечение. Операция должна была пройти еще 26 января, но по неизвестным для защиты причинам сроки госпитализации сдвигались.

В отношении Кляйна возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий, а также дело о незаконном предпринимательстве, которые затем были объединены в одно производство. Мэр Томска был задержан 13 ноября 2020 года, вину он не признает. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его, а 18 ноября он был временно отстранен от должности решением суда.

Теги
РоссияТомская областьДело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна
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