Арестованный мэр Томска перенес операцию в НИИ онкологии

11 января Кировский районный суд Томска продлил арест Кляйну до 13 марта. Из-за состояния его здоровья защита просила суд Томской области избрать Кляйну меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. Как сообщалось, мэр страдает от тяжелых заболеваний. В частности, гипертонии, ишемии и атеросклероза. В конце января НИИ онкологии по запросу УФСИН дал согласие на оперативное хирургическое лечение. Операция должна была пройти еще 26 января, но по неизвестным для защиты причинам сроки госпитализации сдвигались.

В отношении Кляйна возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий, а также дело о незаконном предпринимательстве, которые затем были объединены в одно производство. Мэр Томска был задержан 13 ноября 2020 года, вину он не признает. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его, а 18 ноября он был временно отстранен от должности решением суда.