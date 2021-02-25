Компания из Алтая добилась пересмотра итогов аукциона на ремонт ледовой арены в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 25 февраля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Кемеровской области признало обоснованной жалобу компании "Арена" из Алтайского края на результаты конкурса по выбору подрядчика для капремонта Дворца спорта Кузнецких металлургов в Новокузнецке со стартовой ценой контракта 660,3 млн рублей, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления.

По данным портала госзакупок, конкурс на право проведения капремонта ледовой арены в Новокузнецке был объявлен в январе и ранее уже приостанавливался из-за жалоб участников. Заказчиком работ выступает администрация Новокузнецка. На участие в аукционе было подано всего две заявки - от местной компании "ООО "ОК "Сибшахтострой" с предлагаемой ценой контракта в 657 млн рублей и ООО "Арена" из Барнаула с предложенной ценой в 653 млн рублей. Однако аукционная комиссия вторую заявку отклонила по причине несоответствия участника аукциона требованиям и выбрала победителем местного подрядчика. Алтайская компания подала на это решение жалобу в УФАС.

"Жалоба получена, рассмотрена, признана обоснованной", - сказали в пресс-службе Кемеровского УФАС.

Инженерно-строительная компания "Арена" из Барнаула специализируется на строительстве и проектировании ледовых комплексов и ранее выполняла контракт на проведение демонтажных работ в новокузнецком дворце спорта. Однако региональные власти заявляли, что реконструкцией ледового дворца должны заниматься местные подрядные организации. В настоящий момент определение поставщика в части заключения контракта на капремонт приостановлено по требованию контрольного органа.

Хоккей является самым массовым видом спорта в Новокузнецке, в городе сегодня действует одна из самых сильных в РФ спортивных школ олимпийского резерва по хоккею с шайбой. Дворец спорта Кузнецких металлургов был закрыт на ремонт в прошлом году, сначала там велись масштабные демонтажные работы, капитальный ремонт должен быть завершен к сентябрю 2021 года, чтобы новокузнецкий ХК "Металлург" смог проводить тренировки и домашние матчи на домашней арене. После реконструкции спорткомплекс будет рассчитан на 7,5 тыс. зрителей.