В Красноярске задержали четырех человек по делу о торговле новорожденными

КРАСНОЯРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Красноярске задержали четверых человек в рамках уголовного дела о торговле новорожденными детьми, девять младенцев переданы в дом малютки. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Установлена причастность к торговле людьми жителей Красноярска, в том числе имеющих юридическое образование, один из которых работал в правоохранительных органах, а именно мужчин 37 и 33 лет и 31-летней женщины. Также задержана 27-летняя гражданка Республики Казахстан, передавшая своего новорожденного ребенка подозреваемым <...>. В настоящее время установлено местонахождение девяти младенцев, которые предположительно рождены женщинами за денежное вознаграждение и переданы подозреваемым. Все малыши помещены в дом малютки. Личности и местонахождение рожениц устанавливается", - сообщили в СК.

По предварительной версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина привлекал за вознаграждение женщин к рождению детей для третьих лиц. Оформлялись документы, позволяющие ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи их иностранным гражданам за деньги. Так была подыскана гражданка Казахстана, в Камбодже она прошла организованную подозреваемыми медицинскую процедуру, в результате которой наступила беременность.

В марте 2020 года женщина прибыла в Красноярск, где в апреле родила мальчика. Она получила в загсе Красноярска свидетельство о рождении на ребенка, а в нотариальной конторе оформила доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять ее интересы в государственных органах. Гражданка Казахстана фактически передала в распоряжение подозреваемых своего новорожденного ребенка. После этого она уехала в Казахстан, где получила $13 тыс. за передачу ребенка. 33-летний подозреваемый забрал из роддома новорожденного.

Следователями проведены обыски по месту жительства подозреваемых, в ходе которых изъяты предметы и документы. В отношении всех подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает устанавливать других соучастников преступления.