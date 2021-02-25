Для жителей Новосибирской области проведут музыкальную экспедицию с концертами

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют провести в 2021 году для жителей отдаленных населенных пунктов региона музыкальную экспедицию по Оби - серию концертов с участием звезд российской академической музыки. Инициаторами проекта выступили номинировавшийся на "Грэмми" российский виолончелист Борис Андрианов и новосибирский музыкант Станислав Янковский, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

"Проект заявлен Станиславом Янковским и Борисом Андриановым, он нам понравился. Придумана такая музыкальная экспедиция. Мы ее поддержим в рамках нацпроекта "Культура". Примерный объем финансирования - 5 млн рублей", - сказала Ярославцева, добавив, что часть средств будет выделена российским гастрольным центром "Росконцерт", с которым сотрудничают музыканты.

Музыкальная экспедиция представляет собой серию концертов академической музыки, которые будут проведены в отдаленных населенных пунктах Новосибирской области. По словам Ярославцевой, планируется, что музыканты будут передвигаться на судне по реке Обь, останавливаясь в районах, где есть минимальная инфраструктура для проведения массовых мероприятий. "Мы хотим, чтобы они приезжали и устраивали там музыкальный праздник для жителей", - пояснила Ярославцева.

По словам министра, несмотря на то, что в концертах предпочтение будет отдано академической музыке, организаторы постараются внести в программу более популярные произведения, например, известные арии из опер.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.