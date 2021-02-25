{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заксобрание Новосибирской области приняло законопроект о создании лесных парков

Планируется, что новый статус особо охраняемых природных территорий поможет защитить зеленые зоны от застройки и вырубки

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Новосибирской области на сессии в двух чтениях приняли законопроект, который наделяет власти полномочиями по созданию на территории зеленых зон региона новой особо охраняемой природной территории - лесных парков. Это поможет защитить их от застройки и вырубки леса, сообщил в четверг зампредседателя комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин.

"Вносится изменения в закон об особо охраняемых природных территориях Новосибирской области в части дополнения закона новой категорией особо охраняемых природных территорий регионального значения - лесные парки. <…> Вводится новая глава, устанавливающая порядок создания таких категорий особо охраняемых природных территорий, как природно-рекреационные местности и лесные парки, а также содержание режима особой охраны данных категорий", - сказал он.

Согласно законопроекту, решение о необходимости создания таких территорий принимает правительство области. Речь, в том числе, идет о защите от застройки Заельцовского парка, одного из старейших парков Новосибирска на территории естественного соснового бора, который является привлекательным местом для застройщиков.

Как добавил губернатор региона Андрей Травников, впервые в Новосибирской области принимается комплексный акт по защите городских зеленых зон, этот закон смогут использовать не только города, но и муниципальные районы, где есть потребность в защите рекреационных зон.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
Обрушение на Норильской обогатительной фабрике
Директора Норильской обогатительной фабрики взяли под домашний арест по делу об обрушении
Мера пресечения избрана до 20 апреля
Читать полностью