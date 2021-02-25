Заксобрание Новосибирской области приняло законопроект о создании лесных парков

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Новосибирской области на сессии в двух чтениях приняли законопроект, который наделяет власти полномочиями по созданию на территории зеленых зон региона новой особо охраняемой природной территории - лесных парков. Это поможет защитить их от застройки и вырубки леса, сообщил в четверг зампредседателя комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин.

"Вносится изменения в закон об особо охраняемых природных территориях Новосибирской области в части дополнения закона новой категорией особо охраняемых природных территорий регионального значения - лесные парки. <…> Вводится новая глава, устанавливающая порядок создания таких категорий особо охраняемых природных территорий, как природно-рекреационные местности и лесные парки, а также содержание режима особой охраны данных категорий", - сказал он.

Согласно законопроекту, решение о необходимости создания таких территорий принимает правительство области. Речь, в том числе, идет о защите от застройки Заельцовского парка, одного из старейших парков Новосибирска на территории естественного соснового бора, который является привлекательным местом для застройщиков.

Как добавил губернатор региона Андрей Травников, впервые в Новосибирской области принимается комплексный акт по защите городских зеленых зон, этот закон смогут использовать не только города, но и муниципальные районы, где есть потребность в защите рекреационных зон.