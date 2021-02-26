В Новосибирске столкнулись автобус и два автомобиля

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Два человека, в том числе 73-летняя пенсионерка, пострадали при столкновении двух автомобилей и автобуса в Новосибирске. Об этом сообщил в пятницу журналистам инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

"13:30 (09:30 мск) напротив дома 24/1 по улице Станционная, автобус ПАЗ столкнулся с автомобилями Skoda и Hyundai, которые остановились перед пешеходным переходом. Далее автобус совершил наезд на двоих пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода", - сказал он.

В результате ДТП пострадали две женщины, в том числе 73-летняя пенсионерка. Ее доставили в больницу с подозрением на перелом ребер и многочисленные ушибы.