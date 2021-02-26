В Омске в мороз без тепла остались семь соцобъектов и 44 многоквартирных дома

ОМСК, 26 февраля. /ТАСС/. Прорыв на теплотрассе стал причиной аварийного отключения теплоснабжения в Октябрьском округе Омска, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по Омской области. Без тепла в 20-градусный мороз остались несколько школ и детских садов, детская поликлиника и 44 многоквартирных жилых дома.

"В 16:00 (13:00 мск) поступило сообщение об аварийном отключении теплоснабжения в связи с прорывом подающего трубопровода ТЭЦ-2 в Октябрьском округе города Омска. На месте работают оперативные службы. Задействовано 15 человек и девять единиц техники, из них от МЧС России три человека и одна единица техники", - говорится в сообщении.

На портале "Мой дом" мэрии Омска опубликован перечень оставшихся без тепла зданий. Согласно сервису 2ГИС, это три школы, два детских сада, школа-сад, детская поликлиника, 12-этажный жилой дом, девять девятиэтажных, 19 пятиэтажных, 15 двух- и трехэтажных многоквартирных домов. Число жителей в этих домах не уточняется.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в настоящий момент в Омске -22 градуса, к ночи ожидается похолодание до -29-34 градусов. На портале "Мой дом" сообщается, что устранить аварию планируют к 21:30 (18:30 мск).