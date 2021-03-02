В одном из домов Новосибирска обнаружили тела двух человек с огнестрельными ранениями

НОВОСИБИРСК, 2 марта. /ТАСС/. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел мужчины и женщины с огнестрельными ранениями головы в доме на улице Учительской, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"По данным следствия, вечером 1 марта в квартире одного из домов по улице Учительской в городе Новосибирске обнаружено тело 40-летнего хозяина квартиры и его 37-летней сожительницы с огнестрельными ранениями в области головы. При проведении осмотра места происшествия обнаружено огнестрельное оружие, из которого предположительно осуществлены выстрелы", - сообщила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). Следствием отрабатываются различные версии преступления. Проводятся следственные действия, по делу назначены экспертизы.