Глава Алтайского края назвал размер средней зарплаты в регионе в 2020 году

БАРНАУЛ, 4 марта. /ТАСС./ Уровень средней зарплаты в Алтайском крае по итогам 2020 года вырос на 7,2% по сравнению с 2019 годом, ее размер составил почти 30 тыс. рублей, сообщил на пресс-конференции в четверг губернатор региона Виктор Томенко.

"Средняя зарплата в регионе составила 29 тыс. 983 рубля, это рост к уровню 2019 года на 7,2%. При этом с учетом инфляции рост реальной зарплаты составил 3,6%. Это результат совокупности многих явлений в экономике и социальной сфере. Из 1 млн работающих жителей 210 тыс. человек работают в бюджетной сфере: это примерно 80 тыс. муниципальных бюджетников, 80 тыс. краевых бюджетников и примерно 50 тыс. федеральных бюджетников", - сказал глава региона.

Он отметил, что у работников бюджетной сферы края зарплата "растет повышенными темпами".

"Если говорить о зарплате бюджетников, то она на 10% выросла в 2020 году по сравнению с 2019 годом. В зоне нашего внимания продолжают оставаться майские указы президента 2012 года, которые предопредели соотношение по уровню зарплаты у работников бюджетной сферы. Из бюджетников около 80 тыс. человек у нас, для которых средняя зарплата привязана к показателям края по экономике", - отмпетил Томенко.