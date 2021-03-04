Спикером Госсобрания Республики Алтай избрали единоросса Артура Кохоева

ТАСС, 4 марта. Депутаты Госсобрания Республики Алтай на очередной сессии в четверг избрали новым спикером 38-летнего депутата, члена фракции "Единая Россия" Артура Кохоева.

Прежний спикер Владимир Тюлентин, возглавлявший Госсобрание региона с 2016 года, умер на 67-м году жизни 12 декабря 2020 года от острой сердечной недостаточности.

По словам руководителя фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Владислава Рябченко, кандидатуру Кохоева на пост спикера республиканского парламента выдвинули в ходе партийной конференции 1 марта, и она стала единственной среди всех фракций. Также Кохоева поддержал в выдвижении глава региона Олег Хорохордин. В ходе тайного голосования "за" кандидатуру Кохоева высказались 33 депутата, "против" проголосовали 4 депутата, недействительными оказались 4 бюллетеня.

"Золотых гор" я обещать не буду, но сделаю все, чтобы улучшить жизнь простого человека - как на селе, так и в городе", - сказал Кохоев, выступая перед депутатами на сессии.

Кохоев - уроженец Горно-Алтайска, ему 38 лет. Окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления, прошел переподготовку в РАНХиГС по программе евроменеджмента. Работал помощником первого заместителя председателя правительства Республики Алтай, замминистра труда, социального развития и занятости населения региона. В 2017 году был назначен исполняющим обязанности зампредседателя правительства республики, руководителем аппарата главы и правительства. С 2019 года является депутатом, председателем комитета Госсобрания региона по экономической, финансовой и налоговой политике.