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В Омске третьи сутки разыскивают 14-летнюю школьницу

СК возбудил уголовное дело

ОМСК, 4 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения в Омске 14-летней девочки, местонахождение которой неизвестно со 2 марта, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Омской области.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 14-летней девочки, которая разыскивается со 2 марта 2021 года. По предварительным данным, девочка во вторник в 12:00 ушла в школу из дома по улице Аврорской в городе Омске, однако в учебном заведении не появилась, домой не вернулась", - говорится в сообщении.

В поиске девочки задействованы сотрудники полиции и волонтеры, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее девочка уже уходила из дома.

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