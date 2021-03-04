В Омске третьи сутки разыскивают 14-летнюю школьницу

ОМСК, 4 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения в Омске 14-летней девочки, местонахождение которой неизвестно со 2 марта, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Омской области.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 14-летней девочки, которая разыскивается со 2 марта 2021 года. По предварительным данным, девочка во вторник в 12:00 ушла в школу из дома по улице Аврорской в городе Омске, однако в учебном заведении не появилась, домой не вернулась", - говорится в сообщении.

В поиске девочки задействованы сотрудники полиции и волонтеры, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее девочка уже уходила из дома.