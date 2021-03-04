Прокуратура выявила затягивание расследования дела о невыплате зарплат на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 4 марта. /ТАСС/. Прокуратура Кемеровской области выявила затягивание сроков в расследовании уголовного дела в отношении бывшего конкурсного управляющего обанкротившейся шахты "Алексиевская" в Кузбассе, горняки которой инициировали обращение к федеральным властям из-за невыплаты заработной платы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

Смена арбитражного управляющего на шахте произошла в сентябре 2020 года. Занимавший эту должность с 2017 года Владимир Максимов был отстранен по решению арбитражного суда, в августе 2020 года он стал фигурантом по уголовному делу о невыплате зарплат более чем 800 сотрудникам. На должность нового конкурсного управляющего судом был назначен Павел Розенталь.

"Прокуратурой области при изучении уголовного дела выявлены нарушения закона, выразившиеся в нарушении разумного срока уголовного судопроизводства, в связи с чем руководителю органа предварительного расследования внесено требование об их устранении и активизации расследования", - говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, в настоящее время бывшему конкурсному управляющему предъявлено обвинение в частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы 811 работникам шахты в размере 140,9 млн рублей.

Шахта "Алексиевская" ранее входила в состав угольной компании "Заречная" и была признана банкротом в 2017 году. С 2019 года на предприятии начались задержки выплаты зарплат и сокращение работников. Сейчас добыча угля шахтой не ведется, горные работы и спуск горняков в шахту запрещены судом по требованию Ростехнадзора из-за нарушений требований безопасности. За время банкротства с предприятия было уволено 485 работников, сейчас в штате остаются около 200 человек.

По данным региональных властей, задолженность по заработной плате может быть погашена после продажи предприятия. При этом реализовать имущественный комплекс "Алексиевской" не удается с 2019 года. За это время его цена была снижена более чем в пять раз и на сегодня составляет 600 млн рублей. Последние торги были объявлены 26 февраля, очередной поиск покупателя активов продлится до июля 2021 года.