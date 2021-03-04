В пяти регионах Сибири ожидаются снегопады и сильный ветер

ТАСС, 4 марта. Снегопады, метели и ветер до 22 м/с ожидаются 5 и 6 марта в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях, сообщили в четверг региональные ГУ МЧС. На севере Красноярского края и в Кемеровской области синоптики прогнозируют 5 марта сильный ветер с порывами до 25 м/с.

"Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает об ухудшении погодных условий в Омской области. Днем 5 марта с сохранением ночью 6 марта местами по Омской области ожидается неблагоприятная погода: снег, метель, порывы ветра 17-22 м/с. На дорогах снежный накат", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске с 5 по 7 марта ожидаются осадки в виде снега, метель, температура воздуха повысится до 0 градусов. Сила ветра составит до 15 м/с, на дорогах гололед. В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области журналистам сообщили, что мэрия Новосибирска приняла решение временно ограничить движение большегрузных транспортных средств до 24:00 4 марта, с 07:00 до 12:00 и с 14:00 до 24:00 5 марта.

В Алтайском крае синоптики ожидают прихода непогоды во второй половине дня 5 марта. Там с сохранением на 6 марта усилится ветер до 13-18 м/с, местами с порывами до 23 м/с, пойдет снег, местами будут метели и гололедные явления.

Очень сильный ветер с порывами до 25 м/с прогнозируется уже в ближайшее время с сохранением на ночь 5 марта в Таймырском районе на севере Красноярского края. В Кемеровской области днем 5 марта ожидаются метели, ветер до 20 м/с и ухудшение видимости до 1 км.