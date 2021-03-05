В Норильске "Камаз" столкнулся с автобусом

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. ДТП с участием "Камаза" и автобуса произошло в Норильске, пострадал один человек. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, авария произошла на Юго-Западной объездной автодороге города Норильска.

"Произошло ДТП с участием автомобиля "Камаз" и рейсового автобуса МАЗ, в котором в момент происшествия находились 12 пассажиров. Водитель большегруза доставлен бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу", - сообщили в главке полиции.

Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. Сейчас сотрудниками ГИБДД по данной аварии проводится проверка.