Решетников поручил ускорить создание центра профподготовки для строительства в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников поручил активизировать работу по созданию в Кузбассе центра профессиональной подготовки кадров для строительной отрасли регионов Сибири и Дальнего Востока, что позволит решить проблему нехватки трудовых ресурсов в отрасли. Об этом министр сообщил в субботу в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кемеровской области.

"На востоке страны существует дефицит строительных кадров и компетенций, и это при потенциальных больших объемах строительства. При этом здесь [в Кузбассе] сформировалась производственная культура: шахтеры работают в суровых условиях, используя современную сложную технику, с полной отдачей и высокой дисциплиной. Соответственно, считаем перспективным проект, который стартовал, Минстрой совместно с Минтрудом его ведет, - межрегиональный центр строительных компетенций на базе Сибирского политехнического техникума. Речь идет о создании одновременно образовательного центра и кадрового агентства. Центр сможет переобучать до 10 тыс. человек ежегодно. Региону важно здесь усилить работу по реализации данного проекта", - сказал Решетников.

Решение о создании центра было принято в ноябре 2020 года, однако точные сроки его открытия не назывались. Планировалось, что межрегиональный центр профподготовки для строителей будет включать "Северный" и "Южный" кампусы с центрами в Кемерове и Новокузнецке. В их состав войдут 9 образовательных учреждений - техникумы, университеты и колледжи. Создание центра должно способствовать развитию строительной отрасли и помочь ускорить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов. Только на Дальнем Востоке строительной отрасли требуется создать порядка 16 тыс. новых рабочих мест.

Как пояснили ТАСС в региональном правительстве, настоящий момент решается вопрос о формировании заявок на обучение и о возможностях дальнейшего трудоустройства обученных специалистов. В частности их планируют задействовать в строительных работах на Восточном полигоне РЖД.

"На сегодняшний день на Восточном полигоне работает 3,5 тыс. специалистов, несмотря на погоду, более 1,2 тыс. единиц техники. В этом году на Восточный полигон будет привлечено около 20 тыс. человек. Большую часть потребности планируется закрыть силами подрядной организации. В соответствии с поручением правительства, уже сформирован адресный заказ на 3,7 тыс. человек, которые должны быть подготовлены в межрегиональном центре строительных компетенций по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам", - уточнил председатель правления РЖД Олег Белозеров на совещании в Кемерове.