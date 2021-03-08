Цветы в аэропорту и автогонки: как в Сибири отметили Международный женский день

ТАСС, 8 марта. Спортивные соревнования и поздравительные акции прошли в честь Международного женского дня в регионах Сибири. В частности, в Туве сибирячки провели соревнования по автомобильному многоборью, а в новосибирском метро могли получить цветы и поздравления от хора военных Центрального военного округа (ЦВО), сообщили ТАСС организаторы мероприятий.

На автомобилях и лыжах

В Омске в честь праздника прошел лыжный забег городской спартакиады "Спортивный город", в котором приняли участие несколько сотен человек, рассказали ТАСС в департаменте спорта мэрии Омска. "Соревнования были приурочены к акции "Вам, любимые" в честь 8 Марта. Всем участницам забега вручались цветы", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что праздничному настроению способствовала весенняя солнечная погода, которая, однако, к вечеру сменилась сильным снегопадом и метелями.

В Туве в рамках празднования Международного женского дня прошел чемпионат по автомобильному многоборью "Автоледи". Как рассказали ТАСС организаторы, с каждым годом состязание собирает все большее количество участников. В этот раз участвовали 27 женщин разных возрастов и профессий. Были студентки, домохозяйки, педагоги и бизнес-леди. Среди дисциплин соревнований были такие как парковка автомобиля задом, езда змейкой, а также теоретические задания.

Судьи рассказали, что участницы продемонстрировали свои знания по правилам дорожного движения на высоком уровне. Абсолютной победительницей конкурса, получившей почетное звание "Автоледи" и сертификат на 10 тыс. рублей, стала местная жительница Салбак Монгуш.

Мужчины-сибиряки также проводили соревнования, чтобы посвятить свои спортивные достижения женщинам. Так, команда из членов правительства и заксобрания Иркутской области могла посвятить близким сердцу дамам в товарищеском хоккейном турнире голы в ворота сборной олимпийских чемпионов. Матч проходил на льду озера Байкал в рамках Года Байкала, объявленного в Иркутской области, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам уникального водохранилища, а также был приурочен к Международному женскому дню. Против команды региона, которую возглавлял губернатор Игорь Кобзев, выступали звезды хоккея - Вячеслав Фетисов, который также является главой Всероссийской организации охраны природы, Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский. Завершилась встреча со счетом 8:6 в пользу именитых хоккеистов.

"В день восьмого марта мы подарили эту игру женщинам. Даем себе наказ, что в течение года мы подработаем команду и выступим достойно с олимпийскими чемпионами. Сегодня проиграли, но, я думаю, выиграла дружба", - сказал журналистам по итогам игры Кобзев.

Как рассказал СМИ Вячеслав Фетисов, свой гол он посвятил всем женщинам мира, но в особенности своим родным и близким.

Не только спортивными достижениями чествовали мужичины женщин в регионах СФО. Так, группа волонтеров при поддержке властей Томской области к 5 утра приехала в аэропорт областного центра, чтобы подарить цветы прилетающим дамам. "Было два рейса из Москвы, 200 человек. Мы подарили 600 тюльпанов. Конечно, девушки, женщины не ожидали, улыбались, радовались, им было очень приятно получить цветы прямо в аэропорту", - рассказал ТАСС организатор акции Руслан Латыпов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа, у военнослужащих в преддверии 8 Марта прошла акция "Подарите женщинам цветы". Военнослужащие соединения специального назначения и офицеры ЦВО в переходе станции метро "Площадь Ленина" в Новосибирске под музыку знаменитых эстрадных хитов, которые исполнял военный оркестр, поздравляли женщин с наступающим праздником и дарили им тюльпаны. "Увидеть военных в полной боевой экипировке, без оружия, но с цветами в руках, а также услышать, как играет военный духовой оркестр пассажиры Новосибирского метрополитена не ожидали. Многие посетители задерживались, слушали композиции и сопровождали их аплодисментами", - сообщили в пресс-службе.

Также 6 марта сотрудники военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) поздравили женщин-водителей на дорогах Новосибирска. Сотрудники ВАИ совместно с инспекторами ГИБДД останавливали проезжающие автомобили, за рулем которых были женщины-водители, но не для проверки документов, а для того, чтобы поздравить с наступающим праздником и подарить цветы.

Около 250 тюльпанов раздали жительницам Горно-Алтайска в рамках акции, организованной региональным отделением общественной организации "Молодая гвардия" партии "Единая Россия". Руководитель регионального отделения организации Александр Крючкин рассказал ТАСС, что в понедельник организаторы раздавали цветы на проспекте Коммунистический у центрального сквера. "Отдельно мы подарили цветы женщинам-ветеранам труда", - сказал собеседник агентства.