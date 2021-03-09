Травников предложил создать штаб по сопровождению крупных инфраструктурных проектов

НОВОСИБИРСК, 9 марта. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области, где ранее были выявлено отставание при строительстве крупных инфраструктурных объектов, Андрей Травников предложил создать региональный штаб по сопровождению и контролю за возведением таких объектов, в частности, новых корпусов Новосибирского госуниверситета (НГУ), четвертого моста через Обь, ледовой арены к Молодежному чемпионату мира (МЧМ) по хоккею в 2023 году и других.

В середине февраля КСП выявила отставание от графиков строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске, проект которого реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения. По состоянию на 1 декабря 2020 года техническая готовность объекта составила 14,4% при плане на 2020 год 23%. Низкую готовность - 25% - КСП отметила также при строительстве ЛДС к МЧМ-2023.

"Попрошу подготовить предложения по формированию организационной структуры <…> Нам уже стоит подходить к организации какого-то большого штаба по сопровождению крупных инфраструктурных проектов. У нас их много, с каждым годом прибавляются - это и четвертый мост, и ЛДС, и Толмачево, СКИФ [Сибирский кольцевой источник фотонов], на подходе федеральный реабилитационный центр", - сказал Травников на оперативном совещании правительства во вторник.

В пятницу, 5 марта, Новосибирск посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он дал ряд поручений по реализации в городе крупных инфраструктурных проектов. В частности, строительства новых учебных корпусов Новосибирского государственного университета (НГУ). По словам Травникова, первое здание планируется ввести в эксплуатацию уже в конце 2021 года.

Кроме реализации программы развития НГУ, в регионе также продолжается строительство четвертого моста через Обь, на который федеральными властями были выделены дополнительные 13 млрд рублей, и нового терминала аэропорта Толмачево. В ближайшие годы власти планируют приступить к возведению центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ) и федерального детского реабилитационного центра.