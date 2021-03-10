Строительство нового здания архива в Новосибирске оценивают в 300 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 10 марта. /ТАСС/. Около 300 млн рублей потребуется на строительство нового здания для размещения документов новосибирского госархива, который будет полностью заполнен в течение ближайших полутора лет. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС начальник управления государственной архивной службы Новосибирской области Константин Захаров.

"В ближайшие год-полтора мы подойдем к 100%. В настоящий момент у нас есть видение - это строительство небольшого архива именно для документов по личному составу. Это порядка 2,5 тыс. кв. м. Такой объект реально построить за два года при наличии финансирования. <…> [Стоимость составит] порядка 300 млн", - сказал Захаров.

Захаров рассказал, что на данный момент заполненность архива составляет больше 97%. Полностью он может быть заполнен в течение полутора лет. Для продления этого срока до трех лет работники архива проводят укомплектование материалов в существующих стеллажах. По словам Захарова, строительство нового здания снимает проблему с помещениями для архива на ближайшие 30 лет. В качестве площадки для размещения нового здания рассматривается, в частности, наукоград Кольцово, находящийся недалеко от Новосибирска.

Государственный архив Новосибирской области считается одним из крупнейших за Уралом. Он насчитывает почти 3,5 тыс. фондов. Среди уникальных материалов числится 21 документ, в том числе запись о бракосочетании писателя Федора Достоевского с Марией Исаевой, автобиография сибирского зодчего и архитектора Андрея Крячкова, по проектам которого построены многие здания в Новосибирске и Томске, а также автобиография маршала СССР Константина Рокоссовского.