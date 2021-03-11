В Новосибирске возбудили дело о халатности после нападения бродячей собаки на ребенка

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Следователями в Новосибирске возбуждено уголовное дело о халатности после сообщений СМИ о нападении бездомной собаки на 7-летнюю девочку. По мнению следствия, это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками МКУ "Новосибирский центр по проблемам домашних животных", сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"По результатам проверки, организованной по сообщениям в социальных сетях о нападении безнадзорной собаки на ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказала Кулешова.

По версии следствия, вечером 9 марта на проходившую 7-летнюю девочку в Первомайском районе Новосибирска набросилась бродячая собака. Она повалила ребенка в снег и вцепилась зубами в верхнюю одежду. Увидев происходящее, к месту происшествия подоспели двое мужчин, которые отогнали агрессивного пса.

"По мнению следствия, нападение собаки на малолетнего ребенка стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Новосибирский центр по проблемам домашних животных", - добавила Кулешова.