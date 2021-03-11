Суд назначил рассмотрение дела мэра Томска о превышении полномочий на 17 марта

ТОМСК, 11 марта. /ТАСС/. Первое судебное заседание по делу обвиняемого в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве мэра Томска Ивана Кляйна назначено на 17 марта. Об этом сообщили в своем Telegram-канале адвокаты мэра.

25 февраля Кляйн перенес операцию по удалению опухоли почки и надпочечника. Операция прошла успешно, уже на следующий день мэр был переведен в общую палату. "Суд назначил рассмотрение дела по существу на 17 марта. Дело будет рассматривать и. о. заместителя председателя Советского районного суда Николай Хабаров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рассмотрение состоится в Советском районном суде Томска, где в четверг состоялось предварительное слушание. "Сегодняшний суд, несмотря на отказ в ходатайстве об исключении доказательств (было указано, что этот вопрос будет рассматриваться в ходе дальнейшего разбирательства), произвел достаточно конструктивное впечатление. Поэтому мы надеемся, что в ходе дальнейшего разбирательства наша позиция о невиновности Ивана Григорьевича будет услышана", - сообщил адвокат Андрей Гривцов.

Как пояснила ТАСС адвокат Марина Вихлянцева, сейчас мэр продолжает лечение и реабилитацию после операции. Заседание состоится, если Кляйну позволит состояние здоровья. За соответствующим разрешением от врачей защита обратится в ближайшее время.

Кляйн обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии следствия, он с июня 2016 года по май 2017-го в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей.

Кроме того, с января 2015 года по апрель 2016-го Кляйн дал незаконное указание подчиненным обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление. Также с октября 2013 года по ноябрь 2020-го мэр города вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах.