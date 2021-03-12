В Прибайкальском нацпарке создадут зону для фотоохоты и наблюдения за дикими животными

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Специалисты ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" создадут в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области зону, в которой туристы смогут заниматься фотоохотой и наблюдать за дикими животными. Ожидается, что первых туристов она примет в конце 2022 года, сообщил в пятницу ТАСС помощник директора ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Артур Мурзаханов.

"Недалеко от Иркутска есть такое место, куда копытные приходят на места отела. Туда приходят изюбри, кабаны там выводят своих поросят, сейчас волчья стая там остановилась. Там есть глухариные тока, боровая птица, выдра, норка, горностаи. Мы хотим сделать так, чтобы человек прямо с окна кордона мог фотографировать животный мир. Это будет первая фотозона не только в Иркутской области, но и в том масштабе, в котором мы задумали, даже в России. Я думаю, что уже в следующем году, в ноябре-декабре, мы сможем принимать там посетителей", - сказал Мурзаханов.

Фотозону делают в местности Черемшанка, которая находится примерно в 60 км от Иркутска рядом с озером Байкал. Инспекторы нацпарка готовят там инфраструктуру, чтобы туристам было комфортно находиться в фотозоне. Оборудуют так называемые засидки, из которых гости будут наблюдать за животными и вести фотоохоту.

К засидкам туристов будут доставлять инспекторы нацпарка. Посетители смогут находиться там необходимое им время. Для связи с инспекторами их обеспечат рацией.

"Но это будет место не только для фотографов, которые снимают животный мир, но и для простых горожан. Вот представьте, вы с детьми приехали, и дети могут наблюдать диких животных. Главная цель - не заработать деньги на услуге, а менять мировоззрение людей, показать людям, как работает ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", для чего создаются национальные парки и заповедники. Я считаю, что основной показатель эффективности работы особо охраняемых природных территорий - это наличие животного мира. Если он есть и мы можем его наблюдать, значит, охрана ведется хорошо", - сказал Мурзаханов.

Отвечая на вопрос, почему именно в Черемшанке наблюдается высокая концентрация диких животных, Мурзаханов пояснил, что так распорядилась природа. Кроме того, влияние оказывают охранные мероприятия. "В связи с тем, что охрана ведется на протяжении многих лет, животные чувствуют, что там безопасно, поэтому их там много", - отметил собеседник агентства.

Преимущества Черемшанки

Инфраструктура фотозоны будет рассчитана на одновременное нахождение на ее территории 20-25 человек. По словам Мурзаханова, засидки будут расположены в разных точках местности, чтобы избежать скопления людей на одной локации и не нанести ущерб природе. На обустройство засидок "Заповедное Прибайкалье", управляющее Прибайкальским нацпарком, направляет свои ресурсы. "Пока к инвесторам мы не обращались, делаем своими силами, у нас есть талантливые госинспекторы, которые и столярничать умеют", - отметил Мурзаханов.

Он рассказал, что подобные идеи сейчас реализуются в других национальных парках и заповедниках страны, однако, по его информации, работа там пока находится в "зачаточном состоянии".

Директор ФГБУ "Заповедное Подлеморье" (управляет Баргузинским заповедником, Фролихинским заказником и Забайкальским национальным парком) Михаил Овдин рассказал ТАСС, что его учреждение уже развивает фототуризм, однако спрос на него пока небольшой. "У нас территория отдаленная, поэтому едет целенаправленная аудитория. Что касается Ушканьих островов, это бренд Байкала, это показ нерпы. Там, к примеру, 3 тыс. человек в год бывают с целью посмотреть и сфотографировать нерпу. Что касается зимнего фототуризма, здесь немного сложнее, надо создавать соответствующую инфраструктуру. Я думаю, что в этом направлении как раз флагманом будет "Заповедное Прибайкалье", потому что ему инфраструктура позволяет это делать", - сказал Овдин.

По его мнению, преимущество Прибайкальского национального парка заключается в близости к Иркутску. Благодаря этому местность Черемшанка имеет транспортную доступность, что дает возможности для организации потока туристов.

Прибайкальский национальный парк образован в 1986 году с целью сохранить редкие и исчезающие виды флоры и фауны. Он простирается на 470 км вдоль байкальского побережья. Это самый протяженный национальный парк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га.

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. В Иркутской области 2021 год объявлен Годом Байкала.