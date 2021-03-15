Прокуратура оценит возможность захоронения пестицидов на полигоне под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Красноярская природоохранная прокуратура оценит возможность хранения высокотоксичных пестицидов на полигоне "Серебристый" под Красноярском. Об этом говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры в понедельник.

"В рамках проверки будет дана оценка возможности обезвреживания и захоронения данных отходов на указанном полигоне, эксплуатируемом акционерным обществом "Зеленый город", а также соответствия технологии имеющимся требованиям", - говорится в сообщении ведомства. К проверке будут привлечены специалисты управления Ростехнадзора.

По сообщению пресс-службы краевого правительства, инспекторы Минэкологии края приступили к мониторингу экологической ситуации вблизи полигона из-за информации о планируемом размещении 900 тонн опасных пестицидов из Амурской области. В ведомстве подчеркнули, что объект подлежит федеральному экологическому надзору, поэтому специалисты и передвижная эколаборатория могут работать только в границах санитарно-защитной зоны полигона.

Мониторинг экологической обстановки будет проводиться на регулярной основе. По словам министра Павла Борзых, ситуация взята под особый контроль. Министерство проведет проверку правоустанавливающих документов полигона, а также изучат контракт на размещение особо опасных отходов.

Полигон "Серебристый" введен в эксплуатацию в 2006 году компанией "Зеленый город". Он расположен на территории пригородного Березовского района. По данным компании, полигон может принимать отходы 1-3 классов опасности. По данным системы СПАРК, компания "Зеленый город" специализируется на сборе опасных отходов.