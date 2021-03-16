На Алтае перед судом предстанет педагог, который вытащил ребенка к доске за волосы

БАРНАУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Директора школы в Косихинском районе привлекли к дисциплинарной ответственности после того, как педагог начальных классов во время занятий за волосы вытащила к доске ученицу, которая не хотела отвечать. Учителя буду судить, директора привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры во вторник.

"Случай произошел в сельской школе. По версии следствия, учительница на уроке математики взяла руками за волосы 10-летнюю ученицу, вытащила ее из-за парты и потащила к доске. Девочка не хотела отвечать на уроке. То, как ее тащила учитель, видели одноклассники ребенка. Девочка пожаловалась родителям и подтверждение действий учителя было обнаружено на видеозаписи камеры, установленной в классе", - сказали в пресс-службе.

Прокуратурой в комитет по образованию администрации Косихинского района внесено представление, по результатам которого директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ ТАСС уточнили, что педагога будут судить по ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним").

Источник в правоохранительных органах региона добавил ТАСС, что пострадавшая девочка имела психологические заболевания, отличалась скромностью и необщительностью.