В Кузбассе возобновят добычу минеральной воды на Терсинском месторождении

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Департамент недропользования по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) планирует до конца марта объявить аукцион на разработку Терсинского месторождения, единственного источника углекислых минеральных вод в Западной Сибири. Стартовая цена участка, добыча на котором была прервана из-за нерационального использования месторождения, составит 693 тыс. рублей, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС начальник департамента Алексей Партолин.

В июле 2019 года Сибнедра было принято решение о досрочном отзыве лицензии на разработку Терсинского месторождения в Кузбассе у компании "МВМ", которая вела там добычу минеральной воды для дальнейшего розлива под известным брендом "Терсинка". Отзыв лицензии связан с нерациональной эксплуатацией месторождения, поскольку только 3% добытой воды разливалось в емкости, излишки же сбрасывались в реку Верхняя Терсь, что приводило к загрязнению водоема железом.

"Терсинское месторождение ранее было в пользовании у организации. В результате допущенных нарушений этой компанией лицензия была отозвана. <…> Компания, которая владела лицензией, оспорила действия Сибнедр в суде, прошло практически все инстанции. На сегодня все судебные дела мы выиграли", - сказал он, добавив, что аукцион будет объявлен до конца месяца.

Он уточнил ТАСС, что начальная цена участка составляет 693 тыс. рублей. Проведение аукциона запланировано на май 2021 года. Партолин пояснил, что участок будет выставлен на торги по совместной инициативе Сибнедр и администрации Кузбасса. Рядом с участком добычи воды находится Макарьевское угольное месторождение, однако, как пояснил руководитель департамента, это не повлияет на качество минеральной воды.

"Есть санитарные и эпидемиологические требования, согласно которым определены расстояния, которые должны быть обеспечены [для соседства] таких участков, которые позволят не повлиять на состояние подземных вод. <…> Все они, безусловно, будут нами учтены, прописаны в аукционной документации и затем перенесены в лицензию", - сказал Партолин.

О месторождении

Терсинское месторождение находится в юго-восточной части кузнецкого Алатау и является единственным месторождением углекислых минеральных вод в Западной Сибири. Вода внесена в ГОСТ "Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые" в качестве самостоятельного типа. Природный минеральный источник был открыт при бурении скважины для разведки угля в 1967 году.