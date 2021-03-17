Дефицит бюджета Красноярского края на 2021 год увеличат до 9% от расходов

КРАСНОЯРСК, 17 марта. Дефицит бюджета Красноярского края в результате первой в этом году корректировки главного финансового документа будет увеличен на 9,4 млрд рублей - до 26,6 млрд рублей, или 9% от расходов. Об этом ТАСС сообщили в среду в региональном Минфине.

"Доходы увеличиваются на 1,9 млрд рублей и составят 271,6 млрд рублей, расходы возрастают на 11,2 млрд рублей и достигнут 298,2 млрд рублей. Дефицит увеличивается на 9,4 млрд рублей. Основным источником финансирования дефицита краевого бюджета являются остатки средств на начало текущего года", - сказали в министерстве. Таким образом, дефицит бюджета будет увеличен с 6 до 9% от расходов.

Правительство региона в среду внесло документ о корректировке бюджета в краевое законодательное собрание. В документе отражены выделенные дополнительно федеральные средства. В частности, они будут направлены на обеспечение медицинских организаций в рамках программы обязательного медицинского страхования. Также будут увеличены расходы на дорожную отрасль по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и создание новых мест в детских садах для детей полутора-трех лет.

Кроме того, за счет краевого бюджета будут профинансированы расходы на здравоохранение. В частности, будут выделены дополнительные средства для выплат медицинским работникам, работающим с коронавирусной инфекцией, на лекарственное обеспечение жителей края, в том числе препаратом "Спинраза", санитарную авиацию. Помимо этого, будут дополнительно выделены средства для завершения строительства жилья обманутых дольщиков, переселения жителей из ветхого аварийного жилья.

В декабре прошлого года законодательное собрание края приняло бюджет региона с доходами 269,7 млрд рублей, расходами - 286,9 млрд рублей, дефицитом - 17,2 млрд рублей.