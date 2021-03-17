Финансирование нацпроектов в Томской области выросло на 15% в 2021 году

ТОМСК, 17 марта. /ТАСС/. Томская область направит из бюджетов всех уровней на финансирование национальных проектов в 2021 году на 2 млрд рублей, или на 15%, больше, чем годом ранее. Почти половина этих средств - 7 млрд рублей- пойдет на строительство социально важных объектов, в том числе школ, детсадов, учреждений здравоохранения, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Внимание власти и населения к проектам растет вместе с финансированием. Если в 2019 году бюджеты всех уровней направили на реализацию нацпроектов в Томской области 11 млрд рублей, в 2020-м - почти 14 млрд, то на этот год предусмотрено свыше 16 млрд", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Жвачкина, сказанные в среду на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Уточняется, что на капитальное строительство по национальным проектам за два года бюджетные расходы выросли почти вдвое. В 2019 году они составляли 3,8 млрд рублей, а в 2021-м - 7 млрд. "Это две новые школы и девять детских садов. Это 325 километров отремонтированных дорог. Это 123 обновленных парка и сквера. Это хирургический корпус онкодиспансера и новые корпуса Итатского дома-интерната, которые мы достроим в этом году. Это масса других объектов, оборудования, новых высокооплачиваемых рабочих мест для людей по всей области", - приводятся в сообщении слова губернатора.

При этом Жвачкин отметил, что за два года реализации национальных проектов были выполнены не все планы, замечено отставание по срокам, которого в этом году быть не должно. Ранее вице-губернатор Александр Феденев сообщал ТАСС, что Томская область не выполнила обязательства по национальным проектам в 2020 году на сумму около 1 млрд рублей, или порядка 7% от заложенных на эти цели средств. Причина - отставание по работам и поставкам оборудования из-за коронавирусной инфекции.

"Губернатор подчеркнул, что руководители всех уровней должны держать на постоянном контроле своевременность закупочных процедур и заключение контрактов. В этом году недопустимо повторение ситуации по переносу финансирования и срыву сроков. Все контракты с поставщиками и подрядчиками, соглашения с муниципалитетами должны быть заключены до 1 апреля", - отмечается в сообщении.

Томская область участвует во всех 12 национальных проектах, которые утвердил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.