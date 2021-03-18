На Алтае проведут общественные слушания по добыче золота вблизи Телецкого озера

ТАСС, 18 марта. Администрация Турочакского района проведет 28 апреля общественные слушания по вопросу добычи золота на месторождении в непосредственной близости к Телецкому озеру. Правительство Республики Алтай выступает против проекта, возможностью реализации которого обеспокоены местные жители, сообщил на заседании правительства региона в четверг глава республики Олег Хорохордин.

По его словам, речь идет о проекте добычи золота на реке Чуря в Турочакском районе компанией "Алтайская корона", которая несколько лет назад получила лицензию на право пользования участком. Хорохордин заявил, что против добычи золота на участке выступили не только местные жители, но и Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.

"Хочу заверить, что правительство региона продолжает последовательно выступать против этого проекта. Телецкое озеро, нашу природную жемчужину, мы не можем поставить под угрозу загрязнения. <…> Администрация Турочакского района объявила о проведении 28 апреля общественных слушаний по данной тематике, чтобы все жалеющие смогли выразить свое отношение к данному проекту. Лично беру процедуру слушаний под контроль, мы проводим слушания именно для того, чтобы золотодобытчики убедились, что это месторождение разрабатывать они не будут", - сказал Хорохордин.

Он отметил, что разрабатывать месторождение компания пока не может, так как в аренде лесного участка им было отказано. Однако Хорохордин получает обращения местных жителей, обеспокоенных возможностью начала реализации проекта.

По данным министра природных ресурсов, экологии и туризма регионе Екатерины Поваровой, речь идет о лесном участке площадью 30 га. Министерство высказало ряд замечаний к пакету документов компании на получение права использования лесного участка. Эти замечания не устранены до сих пор, поэтому работы на этом участке не могут быть проведены.

Телецкое озеро входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это уникальный горный водоем, второй по объему в России естественный резервуар питьевой воды, уступающий лишь Байкалу. Протяженность озера около 80 км. Два года назад в рамках нацпроекта "Экология" Республике Алтай были выделены средства на реабилитацию Телецкого озера и развитие этой территории. Инициатором программы по сохранению и реабилитации Телецкого озера стал президент РФ Владимир Путин.