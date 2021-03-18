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На Алтае проведут общественные слушания по добыче золота вблизи Телецкого озера

Власти республики выступили против разработки месторождения

ТАСС, 18 марта. Администрация Турочакского района проведет 28 апреля общественные слушания по вопросу добычи золота на месторождении в непосредственной близости к Телецкому озеру. Правительство Республики Алтай выступает против проекта, возможностью реализации которого обеспокоены местные жители, сообщил на заседании правительства региона в четверг глава республики Олег Хорохордин.

По его словам, речь идет о проекте добычи золота на реке Чуря в Турочакском районе компанией "Алтайская корона", которая несколько лет назад получила лицензию на право пользования участком. Хорохордин заявил, что против добычи золота на участке выступили не только местные жители, но и Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.

"Хочу заверить, что правительство региона продолжает последовательно выступать против этого проекта. Телецкое озеро, нашу природную жемчужину, мы не можем поставить под угрозу загрязнения. <…> Администрация Турочакского района объявила о проведении 28 апреля общественных слушаний по данной тематике, чтобы все жалеющие смогли выразить свое отношение к данному проекту. Лично беру процедуру слушаний под контроль, мы проводим слушания именно для того, чтобы золотодобытчики убедились, что это месторождение разрабатывать они не будут", - сказал Хорохордин.

Он отметил, что разрабатывать месторождение компания пока не может, так как в аренде лесного участка им было отказано. Однако Хорохордин получает обращения местных жителей, обеспокоенных возможностью начала реализации проекта.

По данным министра природных ресурсов, экологии и туризма регионе Екатерины Поваровой, речь идет о лесном участке площадью 30 га. Министерство высказало ряд замечаний к пакету документов компании на получение права использования лесного участка. Эти замечания не устранены до сих пор, поэтому работы на этом участке не могут быть проведены.

Телецкое озеро входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это уникальный горный водоем, второй по объему в России естественный резервуар питьевой воды, уступающий лишь Байкалу. Протяженность озера около 80 км. Два года назад в рамках нацпроекта "Экология" Республике Алтай были выделены средства на реабилитацию Телецкого озера и развитие этой территории. Инициатором программы по сохранению и реабилитации Телецкого озера стал президент РФ Владимир Путин.

Теги
РоссияАлтайХорохордин, Олег Леонидович
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