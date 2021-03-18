В Красноярском крае задержали трех человек за незаконную вырубку леса на 8 млн рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Два бывших сотрудника лесничества и директор коммерческой фирмы задержаны в Красноярском крае за незаконную вырубку леса на сумму почти 8 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Используя служебное положение, двое фигурантов - руководитель и лесничий одного из местных лесничеств - подготовили подложные документы о необходимости проведения санитарной вырубки на территории учреждения. С целью реализации преступного замысла был заключен контракт с фирмой, которую возглавлял третий участник группы. В результате злоумышленниками было вырублено более 1,5 тыс. деревьев пород сосна и береза. По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила 7,8 млн рублей", - сказала она.

При этом в пресс-службе СК России уточнили, что задержанными являются бывший руководитель КГБУ "Абанское лесничество", бывший лесничий данного учреждения, а также директор ООО "Метелица". В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"). В данный момент директор коммерческой фирмы арестован, бывшим сотрудникам лесничества избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

"В настоящее время проверяется информация о причастности подозреваемых к иным аналогичным фактам незаконных рубок лесных насаждений на сумму около 100 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.