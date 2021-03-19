Свыше 70 инвестпроектов в сфере туризма планируют реализовать в Сибири до 2025 года

ТАСС, 19 марта. Более 70 инвестпроектов в сфере туризма планируется реализовать до 2025 года в регионах Сибири в рамках комплексного проекта Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МААС). На эти цели планируется направить более 256 млрд рублей, сообщается на сайте полпреда президента в СФО по итогам заседания МААС в пятницу.

"Комплексный инвестиционный проект МАСС "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири на период до 2025 года направлен на развитие туристической отрасли в сибирских регионах, снятие инфраструктурных ограничений, ускорение экономического роста территорий, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создание новых рабочих мест. На сегодняшний день в него включены 73 инвестиционных программы в сфере туризма, из них 31 уже реализуется, 42 запланированы. Общая стоимость реализации составляет более 256 миллиардов рублей", - цитирует пресс-центр слова главы экспертно-консультационного совета МААС по туризму, главу Республики Алтай Олега Хорохордина.

По его словам, реализация проекта особенно важна для Республики Алтай, где туризм "является одним из основных драйверов экономического развития", а ежегодно регион посещают не менее 2 млн туристов.

Подпред президента в СФО Сергей Меняйло отметил важность разработки региональных проектов развития туризма в связи с подготовкой на федеральном уровне рабочей версии нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". К работе над региональными проектами полпред призвал привлечь экспертов, представителей туристического и гостиничного бизнеса.